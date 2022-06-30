AK Parti Milletvekili Atabek, TBMM KEFEK heyetinin Roma ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na (KEFEK) bağlı heyet olarak Roma'ya yaptıkları ziyarette kadın istihdamı ve kadın kooperatifçiliğinde örnek iyi uygulamalara sahip İtalya'nın deneyimlerinden yararlandıklarını ve kendi deneyimlerini paylaştıklarını aktardı.

Başkanlığını Atabek'in yaptığı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'dan oluşan TBMM KEFEK Komisyonu heyeti, İtalya'nın başkentindeki temaslarını tamamladı.

Atabek, temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Atabek, TBMM KEFEK bünyesinde kurulan; "Kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi kapsamında mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi konulu" alt komisyon heyeti olarak kadın istihdamı ve kadın kooperatifçiliğinde örnek iyi uygulamalara sahip İtalya'ya, deneyimlerinden yararlanmak üzere bir ziyaret yaptıklarını anlattı.

Heyet Başkanı, ziyaretleri sırasında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve AB Komisyonu Başkanı Piero Fassino, Senato Dışişleri ve Göç Komisyonu Başkanı Stefania Craxi, Senato Kadın Cinayetleri ve Cinsiyet Temelli Şiddetin Soruşturulması Komisyonu Başkan Yardımcısı Maria Rizzotti, İtalya- Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Sabrina de Carlo ile iki ülkeyi yakından ilgilendiren konuları görüştüklerini aktardı.

Atabek, ayrıca kadın istihdamı hususunda Roma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Birimi Başkanı Valeria Giaccari ile kadın istihdamının artırılmasının önündeki engelleri ele aldıklarını anlattı.

Kooperatifçilik alanında iki büyük birlik, Legacoop ve Confederazione Cooperative'yi ziyaret ettiklerini belirten Atabek, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizin son gününde de İtalya'da son derece başarılı çalışmalara imza atan erkek egemen bir çalışma alanında azimle var olan Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Lale Cander ile her biri kendi alanında çok önemli görevlerde bulunan, İtalyan iş kadınları Paola Pelino, Cinzia Dato, Daniela Semeraro, Ilaria Scarselli ile bir araya geldik. Ziyaretimizde İtalya'nın deneyimlerinden yararlandık, kendi deneyimlerimizi aktardık. Bunun yanı sıra iki ülkeyi yakından ilgilendiren konuları da, AB sürecimiz, Ukrayna'daki mevcut durum, parlamentolarımız arasındaki ilişkiler, düzensiz göç konularını ele alma fırsatı bulduk."

"Şiddetle mücadele yollarımız örtüşüyor"

Atabek, kadına yönelik şiddet ile aile içi şiddetin, uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tüm önlemlere rağmen, ekonomik gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin, sosyoekonomik seviyesi, eğitim seviyesi ne olursa olsun tüm toplumlarda yaygın olarak görülmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok boyutlu bir sorun alanı olarak kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur. Tüm toplumu olumsuz etkilemektedir. İtalya'nın da bu sorunla bizim gibi şiddete sıfır tolerans anlayışıyla mücadele ettiğini görmekten memnun olduk. Şiddet sebeplerimiz de çok örtüşüyor, mücadele yollarımız da. Bunun için önümüzdeki dönemde en azından parlamentolarımız arasında bu konuda daha fazla iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Deneyimlerimizi ve aldığımız sonuçları paylaşacağımız ortak platformlar geliştirebileceğimizi düşünüyorum."

Türkiye-İtalya ilişkileri

Ziyaretlerinde Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiğinden bahseden Atabek, "Türkiye ve İtalya, Akdeniz havzasında yer alan, güçlü tarihi bağları ve ortak değerleri haiz iki ülke olarak her alanda olumlu mecrada ilerleyen ilişkilere sahipler. İtalya ile gerek ikili, gerek NATO ve AB başta olmak üzere çok taraflı platformlarda çok yönlü iş birliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İtalya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olduğunu ifade eden Atabek, 2021'de ikili ticaretin salgın dönemini de aşarak 23 milyar dolara ulaşmasının ve 2020'de İtalya'nın Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke olmasının önemli göstergeler olduğunun altını çizdi.

Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin başkanlığında yapılacak 5 Temmuz'daki zirve toplantısına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirve'nin iki ülke arasında son derece iyi giden ekonomik ilişkileri daha da iyiye götüreceğine eminim. Bu anlamda Mario Draghi'nin Türkiye ziyaretini son derece önemsiyorum. Avrupa'nın Akdenizli iki halkı arasındaki mevcut ilişkileri daha da ileri götürecek ve her iki halkın son derece yararına olarak iş birliği alanlarının pekiştirilmesini ve güçlendirilmesine vesile teşkil edecektir. Unutulmamalıdır ki, AB üyeliğimize İtalya her daim destek olan ender ülkelerdendir."