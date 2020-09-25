AK Parti Milletvekili Çakır'dan, MHP İl Başkanı Samanlı'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Milletvekili Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, yeniden MHP İl Başkanlığına seçilen Mesut Samanlı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Çakır, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu enerji ile Türkiye'nin ciddi mesafeler kat ettiğini değinerek, "Ülkemizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, Malatya'daki yatırımlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi ile her zaman istişare içindeyiz." ifadesini kullandı.

Güder ise ortak hedeflerinin ülke, millet, bayrak ve ezan olduğunu aktararak, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de beraber çok güzel çalışmalara imza atacağız." açıklamasında bulundu.

Basri Kahveci ise Cumhur İttifakı'nın kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Mesut Samanlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ilimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.