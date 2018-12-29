Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Karacan'dan Başkan Kayacan'a Ziyaret

AK Parti Milletvekili Karacan'dan Başkan Kayacan'a Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Karacan'dan Başkan Kayacan'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Bolvadin ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alan Milletvekili Harun Karacan, Başkan Kayacan'a bir de tablo hediye etti. Karacan'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Kayacan, "AK Partimizin değerli Eskişehir Milletvekili Harun Karacan beyi ilçemizde misafir etmek bizim için memnuniyet vericidir. Kendisine hem ilçemiz, hem de belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verme imkanımız oldu. Karacan'a Bolvadin'e verdiği önem ve ilgisi nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Harun Karacan, Eskişehir, Bolvadin, Milletvekili, Yaşam
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