AK Parti milletvekillinden CHP'li başkana tepki - Son Dakika

İzmir Demokrasi Üniversitesi için Karabağlar'da belirlenen alanın planlarına karşı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkarken, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Kına yak Muhittin Selvitopu, kına yak!" diyerek tepki gösterdi.



İzmir Demokrasi Üniversitesi Kampüsü için Karabağlar ilçesinde belirlenen alanın planlarına karşı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından dava açılmıştı. İzmir 1. İdare Mahkemesindeki 2019/1027 esas sayılı dava neticesinde, yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Kararın ardından AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan Başkan Selvitopu'na tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, şu sözlerle CHP'li Başkana yüklendi:



"İzmir 1. İdare Mahkemesindeki 2019/1027 esas sayılı dava neticesinde, yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Kına yak Sayın Muhittin Selvitopu, kına yak! Bir kentin kaderiyle oynadın, Karabağlar'ın üniversite kenti olmasının önüne set çektin, ilçe insanının hayallerini kararttın. Kına yak, eserinle gurur duy! Biz üniversitesiyle, spor tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla Karabağlar'ı marka kent haline getirmek istiyoruz. Karabağlar'a bir gelecek vizyonu çizmeyi hedefliyoruz. Siz ise Karabağlar'ı varoş görüyor, ilçenin büyük yatırımları almaması için engellemelerde bulunuyorsunuz. Belediye başkanı olduğu kentin gelişmesini istemeyen, yatırımları engelleyerek Karabağlar'a en büyük kötülüğü yapan sayın CHP'li Muhittin Selvitopu, tarih seni affetmeyecek! Bunu sakın unutma. Yine şunu unutma; istediğin kadar engellemeye çalış, istediğin kadar önümüze set çekmeye gayret et, Karabağlar'ın kalkınmasını ve gelişmesini engelleyemeyeceksin." - İZMİR