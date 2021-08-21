AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Osmaniye Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile partililer, yangından etkilenen Marmaris Osmaniye Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, orman işletmeye İŞKUR tarafından organize edilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kanalıyla bin orman işçisi alınacağını, bu işçilerin mahalledeki gençlerden seçilmesi ve bölgeyi bilen insanların olması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki yangın havuzlarının sayısının da artırılması için girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Demir, Milas'ta olduğu gibi Marmaris'te de yangın bölgesinde olan ancak zarar görmeyen mahalleliye de 2 bin lira yardım yapılması için Marmaris Kaymakamı ile görüştüğünü belirtti.

Demir, hasarı olan evin yerine devletten yenisinin yapılması isteyen vatandaşların olması halinde, devletin onu da 10-20 yıl faizsiz ödeme koşuluyla sağlayabileceğini kaydetti.

Yangında zarar gören ahırların yerlerine en kısa zamanda yenilerinin yapılacağını da belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile görüştüm. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yanan ahırlarımızın yerine en kısa zamanda yenilerini yapacak. Ayrıca zorunluluklar varsa ya da hayvanlar açıkta kalmışsa çadır tipi ahırlar getirilerek ahırların yerine yenisi yapılana kadar geçici çözümler de sağlanacak. Aydem elektrik dağıtım firması tüm kırsal mahallelerimizde ahşap elektrik direklerinin yerine yeni ve yangına dayanıklı metal olanlarını yerleştirmeye başladı. En kısa zamanda bu iş de tamamlanacak."

Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'e, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Kazım Akgün, İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı İsmail Güleryüz, İlçe Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanı Osman Ekinci, İlçe Sekreterlik Başkanı Erkan Hayaloğlu ve partililer eşlik etti.