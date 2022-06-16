Ülker, yönetim kurulu üyeleri ve ilçedeki mahalle başkanları ile AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren Ülker ve beraberindekiler, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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