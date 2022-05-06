AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Varto'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Varto ilçesinde vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek, beraberindeki partililerle AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti.

Her zaman Varto halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, "Güzel bir günde buradayız. Özellikle geçen bu süre içerisinde ilçelerimizi geziyoruz. Bugün de Varto'dayız. Bizim de ailemiz burasıdır. İnsan ailesiyle bayram geçiriyor burası da bizim ailemizdir." diye konuştu

"Huzur, barış ve kardeşlik olduğu zaman, bela olmaz terör olmaz, gözyaşı olmaz" diyen Şimşek, "Varto da bu coğrafya da huzur istiyoruz. Bu konuda hem dua edeceğiz hem de gayret göstereceğiz." dedi.

Şimşek'e ziyaretinde Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Gençlik Kolları Başkanı Şamil Kök ve partililer eşlik etti.