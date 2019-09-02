AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın...
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AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın partiden ihracı istendi. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi? AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı