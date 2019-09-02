Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın...

5 saat önce

AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın partiden ihracı istendi.

AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın..., System.String[]

AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın partiden ihracı istendi. - ANKARA

Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi?
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]