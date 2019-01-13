AK Parti Niğde'de Adaylarını Tanıttı

AK Parti'nin Niğde merkez, 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

AK Parti'nin Niğde merkez, 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.



5 Şubat Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, ilçe ve beldelerden çok sayıda partili katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vesayetlere ve darbelere karşı mücadele ederken hizmetleri de aksatmadığını söyledi. Yerel yönetimlerde insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Türkiye'de gerçek yerel kalkınma Ak Parti'yle başlamıştır. vatandaşlarımızın daha fazla yönetime katılımını yönetimde doğrudan temsilini ve idareyi denetlemesini sağlamak temel görevimizdir. Ülkemizde bütün yerleşim birimini yaşanabilir bir çevre haline getirmek ve şehirlerimizin her birini bir veya bir kaç özelliğini öne çıkaran marka şehirler haline getirmek önceliğimizdir. Ülkemizin tamamını kent ve kırsal alan farkı gözetmeksizin kadastrosu bitmiş, imar ve yerleşim planı hazırlanmış alt yapısı tamamlanmış mekanlar olarak tasarlıyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu tarih milletimizin yeniden dirilişinin tarihi olacaktır. Tüm renkler Ak partimizin gönül belediyeciliğinin tarihinin yazıldığı gün olacaktır. Bunu siz değerli Niğdeli kardeşlerimizin üstün gayretleri başaracaktır. Gün kenetlenme günü gün birlikte savunmanın dayanışmanın günüdür" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız konuşmasının ardından 29 başkan adayını, tek tek kürsüye davet etti.



Niğde Merkez ve 5 ilçesi



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor: Serkan Baran, Çiftlik: Serkan Güzel, Altunhisar Abdullah Arıöz, Ulukışla: Ali Uğurlu, Çamardı: Yavuz Soylu



23 KASABANIN ADAYLARI



Karakapı: Kamil Demiralp, Keçi Kalesi: Şamma Öztürk, Bahçeli: Zafer Tokgöz, Çukurkuyu: İleri Koçak, Kemerhisar: Yusuf Kurt, Azatlı: Reşat Bolat, Bozköy: Ömer Dalgıç, Divarlı: Rüstem Cullaz, Aktaş: Hasan Ali Davarcı, Alay: Sefa Erol, Bağlama: Recep Yaşar, Değirmenli: Yıldıray Tok, Dündarlı: Mustafa Kamar, Edikli: Ercan Şayhan, Gümüşler: Refik Caymaz, Hacıabdullah: Ahmet Takyan, Kaaratlı: Emin Yılmaz, Kiledere: İsmail Tereci, Konaklı: Erdal Altın, Sazlıca: Süleyman Görgülü, Orhanlı: Erhan Bolat, YeşilGölçük: Yusuf Sağlam, Yıldıztepe: Hacı Güngör - NİĞDE

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