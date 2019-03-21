AK Parti'nin Kütahya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HDP'li eş başkanlar bu karanlık ittifak için, ittifakın başarısı için Bay Kemal'den ve Hanımefendiden daha fazla çalışıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HDP'li eş başkanlar bu karanlık ittifak için, ittifakın başarısı için Bay Kemal'den ve Hanımefendiden daha fazla çalışıyor. Bay Kemal ve Hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP'li eş başkanlar Ankara, İstanbul büyükşehir adayları için sürekli propaganda yapıyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Yeni Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." sözleriyle halka Rabia işareti yaptırdı.



Muhalefetin de 31 Mart akşamı bu Rabiayı öğreneceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"HDP'li eş başkanlar bu karanlık ittifak için, ittifakın başarısı için Bay Kemal'den ve Hanımefendiden daha fazla çalışıyor. Bay Kemal ve Hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP'li eş başkanlar Ankara, İstanbul büyükşehir adayları için sürekli propaganda yapıyor. Bunlar hem zillet, hem illet. Ne diyor, 'İstanbul'da kazanırsan, Ankara'da kazanırsan kim kazandırdı diyecek? HDP kazandırdı diyecek.' Adamlardaki cesarete bak ya. Bu ne demektir? Ey CHP ben seni adam yerine koymuyorum. Biz varsak sen varsın. Biz yoksak sen yoksun."



-"Eş başkanlar postayı koyuyor. Bay Kemal'le Hanımefendiye haddini bildiriyor"



HDP'lilerin yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal sen ne işe yararsın ya? Şimdi zaten işlerine de başladılar. Eş başkanlar postayı koyuyor. Bay Kemal'le Hanımefendiye haddini bildiriyor. Eş başkanın bu nobran dili ve tehditleri karşısında da ittifakın hiçbir adayından ses çıkmıyor. Tepki yükselmiyor. Şimdi soruyorum böyle bir ittifaktan böyle bir ortaklıktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilir mi?" diye konuştu.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG bize saldırmaz" sözlerini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ya böyle sığ bir zihniyet olur mu? Böyle bir adamın Türkiye'nin beka meselesini anlaması mümkün mü? İşte geçenlerde bu adam Eruh'a gidiyor Siirt'te. Soruyor orada, fazla kişi de yok 100-150 kişi toplanmış. Beka meselesi, Beka sorunu var mı diyor? Eruhlular da ne diyor biliyor musunuz? Var. Şok oluyor. Çünkü başka türlü alışmışlar."



"İslam karşıtlarının ağzıyla konuşanlar İstanbul'u, Kudüs'ü, Gazze'yi, Filistin'i savunabilir mi?



Halkın 31 Mart'ta bunun hesabını muhalefete soracağının altını çizen Erdoğan, "Kandil'in kapıkullarına seslerini çıkaramayanlar, bunların Kandil'deki ağababaları ile mücadele edebilir mi? İslam karşıtlarının ağzı ile konuşanlar İstanbul'u, Kudüs'ü, Gazze'yi, Filistin'i savunabilir mi?" şeklinde konuştu.



Yeni Zelanda'daki saldırıdan görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırı sonrasında söylediklerinin yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"İşte burası önemli. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Kim bu Bay Kemal? Yav sen Müslüman mısın, değil misin önce bunu söyle. Bir Müslüman İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesini nasıl kullanır ya? CHP'ye gönül veren kardeşime sesleniyorum, yav hala bu adamın peşinden gidecek misiniz ya? Yani bu adam istikametini kaybetmiş. Tamamiyle çok farklı bir anlayışla zillet içinde, illet içinde birisi. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor ya, şu ifadeye bak. Yani demek ki orada Cuma namazı esnasında benim namaz kılan Müslüman kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunu yapıyor?"



-"Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam edeceğiz"



Gençlere "bildiklerinizi bilmeyenlere anlatın" tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Şunu unutmayın bilen bilmeyenin alimidir. Bunları anlatın. Biz işte bunun için 31 Mart seçimlerine büyük önem veriyoruz. Biz işte bunun için '31 Mart bir beka seçimidir' diyoruz. Biz işte bunun için gece gündüz demeden Türkiye'yi dolaşıyoruz. Biz bundan dolayı Kütahya ile beraber tüm milletimizi sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın yollarına devam edeceklerinin altını çizdi. Milleti menfaat için değil Allah için sevdiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz bu aziz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Biz Kütahyalı kardeşlerimizi çıkar için değil, 'yaradılanı severiz yaradandan ötürü' anlayışıyla seviyoruz. Sizlere hizmet için, sizlerin refahını, huzurunu ve hayat standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Son 17 yılda Kütahya'ya ne kadar yatırımımız oldu biliyor musunuz? 14 katrilyon. Evlatlarımız modern ortamlarda eğitim görsün diye 2 bin 424 yeni derslik inşa ettik. 56 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize, ikinci devlet üniversitesini Kütahya Sağlık Üniversitesini kurduk mu? 10 bin 400 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık."



Hızlı tren projelerini Kütahyalılara anlattı



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya için yapılan ve yapılacak hizmetleri de şöyle anlattı:



"Bu yıl içinde Kütahya'da ve Emet'te toplamda 3 bin 200 kişi kapasiteli üç adet yurt daha açıyoruz. Bir kaç yıla kadar Domaniç ve Hisarcık'ta 5 yüz 50 kişi kapasiteli iki yurt daha açacağız. Şehrimize Kütahya gençlik merkezini, çeşitli branşlarda spor tesislerini kazandırdık. Kütahya yarı olimpik yüzme havuzunun, Tavşanlı gençlik merkezinin ve spor salonunun yapımı devam ediyor. Kütahya'da 70 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Yakında inşasına başlıyoruz.



Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplamda 900 trilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. 975 yataklı 10 hastane ile toplam 34 sağlık tesisi inşa ettik. Kütahya'da 600 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor mü? İnşaatı hızlandırıyor ve inşallah seneye tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Tavşanlı 82. Yıl Devlet Hastanemize yaptığımız 75 yataklı ek bina ile 5 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Kütahya'da son 17 yılda 10 bin 569 konut projesini hayata geçirdik."



İmar barışıyla 51 bin Kütahyalının sorununu çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları belirtti:



"Ulaşımda Kütahya'da 24 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 286 kilometre ilaveyle 310 kilometreye çıkardık. Simav-Dağardı yolunu seneye, Çavdarhisar-Gediz Abide yolunu Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunu, Tavşanlı-Emet-Simav yolunu, Abide-Pazarlar yolundaki çalışmaları ve Çavdarhisar-Örencik ve Emet ayrımı yolunu ise bir sonraki yıl tamamlıyoruz. Kütahya il sınırları içindeki bütün demiryollarını sıfırdan yapmışcasına yeniledik.



Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ediyoruz. Projenin tamamlanan kesimleri hizmete açıldı. Kalan kesimler bu yıl devreye giriyor. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Antalya hızlı tren projemizin etüd çalışmaları üç kesim halinde devam ediyor. Hızlı tren hattının Afyonkarahisar istasyonu Zafer Havalimanında olacak. Böylece havalimanına ulaşım çok daha kolaylaşacak. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Zafer Havalimanı'nı Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak illerimize kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçen yıl 100 bine ulaştı."



(Sürecek)

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