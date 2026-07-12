AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: “21. yüzyıl, tarihe ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak geçecek" - Son Dakika
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AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: “21. yüzyıl, tarihe ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak geçecek"

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: “21. yüzyıl, tarihe ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak geçecek"
12.07.2026 14:36
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AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekâtı kararını siyasi olduğunu savunarak eleştirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taraflı yaklaştığını söyleyen Kaynak, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirtti.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Haberler.com yayınında Avrupa Parlamentosu’nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin kararını değerlendirdi. Kaynak, kararın siyasi saiklerle alındığını savunurken, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımı, NATO Zirvesi ve Türkiye’nin uluslararası konumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARARI SİYASİ”

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Barış Harekâtı’na yönelik kararını eleştiren Kaynak, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı taraflı bir tutum sergilediğini öne sürdü. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki politikalarına da değinen Kaynak, Kıbrıs meselesinin tarihi ve hukuki boyutlarının göz ardı edildiğini savundu.

“AVRUPA BİRLİĞİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR”

Kaynak, Avrupa Birliği’nin insan hakları konusundaki yaklaşımını eleştirerek, Bosna-Hersek Savaşı dönemindeki tutumunu örnek gösterdi. Trump’ın Avrupa’ya yönelik açıklamalarının ardından AB’nin zor durumda kaldığını iddia eden Kaynak, Birliğin Türkiye üzerinden yeni bir gündem oluşturmaya çalıştığını söyledi. “Eskiden Osmanlı’ya 'hasta adam' denirdi, artık Avrupa Birliği bu konumda” ifadelerini kullandı.

“NATO ZİRVESİ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ”

Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisinin arttığını savunan Kaynak, NATO Zirvesi’nin Türkiye’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. ABD’nin Türkiye’yi “en olgun, akıllı ve barışçıl müttefik” olarak gördüğünü öne süren Kaynak, “21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin bu döneme damga vuracağını savunarak, Avrupa’nın uluslararası alandaki etkisini giderek kaybettiğini iddia etti.

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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: “21. yüzyıl, tarihe ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak geçecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: “21. yüzyıl, tarihe ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak geçecek" - Son Dakika
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