AK Parti Osmaneli Gençlik Kolları Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Osmaneli İlçe Gençlik Kolları 6. Kongresi gerçekleştirildi.

Kentteki bir restoranda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kongrede, tek liste ile gidilen seçimler sonucunda Eşref Gümüş başkanlığa seçilerek görevine başladı.

Gümüş, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Kongre sürecindeki desteklerinden dolayı milletvekilimiz Selim Yağcı'ya, belediye başkanımız Münür Şahin'e, ilçe başkanımız Şaban Güdem'e teşekkür ediyorum. Osmaneli için güzel çalışmalar yapacağız, hep birlikte güzel işler başaracağımıza inancım tam."

Kongreye, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve partililer katıldı.