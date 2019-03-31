Son Dakika Haberleri: AK Parti Pervari, Şirvan, Tillo ve Eruh'ta Kazandı

AK Parti Pervari, Şirvan, Tillo ve Eruh'ta Kazandı

1 saat önce

AK Parti, Siirt'in Şirvan, Tillo ve Eruh ilçelerinde seçimi kazandı.

AK Parti Pervari, Şirvan, Tillo ve Eruh'ta Kazandı, System.String[]
AK Parti, Siirt'in Şirvan, Tillo ve Eruh ilçelerinde seçimi kazandı. Partililer, sonucu büyük bir coşku ile kutladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde AK Parti adayı Tayyar Özcan, Eruh ilçesinde AK Parti adayı Cevher Çiftçi, Şirvan ilçesinde AK Parti adayı Necat Cellek ve Tillo ilçesinde de AK Parti adayı İdham Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Seçim sonuçları, partililer tarafından büyük bir coşku ile kutlandı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: İHA

Eruh, Tillo, Şirvan, AK Parti, Politika
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