AK Parti Pervari, Şirvan, Tillo ve Eruh'ta Kazandı
1 saat önce
AK Parti, Siirt'in Şirvan, Tillo ve Eruh ilçelerinde seçimi kazandı.
AK Parti
, Siirt
'in Şirvan
, Tillo
ve Eruh
ilçelerinde seçimi kazandı. Partililer, sonucu büyük bir coşku ile kutladı.
Siirt'in Pervari
ilçesinde AK Parti adayı Tayyar Özcan, Eruh ilçesinde AK Parti adayı Cevher Çiftçi
, Şirvan ilçesinde AK Parti adayı Necat Cellek
ve Tillo ilçesinde de AK Parti adayı İdham Aydın
, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Seçim sonuçları, partililer tarafından büyük bir coşku ile kutlandı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: İHA
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