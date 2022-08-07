Rize Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılıyor

07.08.2022 11:04
Rize Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılıyor

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bak, ekim ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan eğitim merkezini ziyaret ederek Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bak, son 20 yılda Türkiye'de adeta bir spor tesisi devrimi yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Rize'nin de dört bir yanında modern spor tesislerinin yükselmeye devam ettiğini belirten Bak, "İnşallah Rize Güreş Kamp Eğitim Merkezimiz açıldığında ülkemizin en nadide tesislerinden biri olacak ve buralardan nice şampiyon sporcular çıkacak. Türk sporuna ve Rize'mize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

2 bin 115 metrekare alana inşa edilen eğitim merkezi, 22 oda, 62 yatak kapasiteli konaklama imkanı, 6 güreş müsabaka minderli spor salonu, sauna, şok havuzu, kondisyon merkezi, toplantı salonu ve antrenör odaları ile Türkiye'nin en gözde eğitim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Rize Güreş Eğitim Merkezi'nde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları ile Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının çalışmalarının yanı sıra güreş milli takımı kamplarının da yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Tüfenkci: 'Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi' Tüfenkci: 'Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi' Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rize Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement