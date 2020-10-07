AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'dan Havza'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Havza ilçesini ziyaret etti.

Aksu, ilçe teşkilatları ziyaretleri kapsamında geldiği ilçede, ilk olarak Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ahmet Çavdar ve dernek üyesi muhtarlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "2020 çalışma programımız sona gelmekte. Programı tamamlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmekte. İnşallah 2021 çalışma programımızı kısa sürede hazırlayacağız. Halkımıza hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da muhtarların taleplerini ilgili yerlere ulaştırdıklarını belirterek, "Bizler bize gelen taleplerin takibini yaparak bu taleplerin gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki muhtarlarımızın talepleri doğrudan halkımızın bizlerden istedikleridir." ifadesinde bulundu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Aksu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza vermiş olduğu önem ortadadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile muhtarlarımız hak ettikleri konuma gelmişlerdir. Sizlerin talepleri bizler için kıymet arz etmekte." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksu, muhtarların taleplerini dinledi.

Aksu ve beraberindekiler daha sonra Havza Ziraat Odasını ziyaret ederek burada Oda Başkanı Coşkun Genç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Aksu ve beraberindekiler daha sonra Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Aksu, beraberindeki heyetle birlikte ziyaretler kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'ya ziyaretin anısına semaver hediye etti.

Aksu, son olarak ilçede AK Parti Havza İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, ziyaretinde Aksu'ya üzerinde ismi yazılı olan bir kılıç hediye etti.

Daha sonra Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Aksu, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.