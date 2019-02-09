Son Dakika Haberleri: AK Parti Sandıklı'da Seçim Bürosu Açtı

AK Parti Sandıklı'da Seçim Bürosu Açtı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, eski Orman ve Su İşleri B Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımı ile AK Parti Seçim Bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Sandıklı'da Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, eski Orman ve Su İşleri B Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımı ile AK Parti Seçim Bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Eroğlu'nun yanı sıra, milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurduanuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma ikramının yapılması ardından açılış öncesi konuşan Sandıklı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl, 2019 yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak açıklandığını belirtti. Çöl; "Bugün itibari ile milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanımızın ile bizlere gönül veren gönüldaşlarımız ile beraber seçim büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım var. Halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bizleri yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı utandırmasın" dedi.

Daha sonra milletvekilleri ve partililerin katılımı ile seçim bürosunun açılışı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

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