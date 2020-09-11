AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, parti binası önünde yaptığı açıklamada, imam hatip lisesi mezunları ile mensuplarının ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirdiğini söyledi.

İmam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı birçok başarılı mesleklere yönelmiştir. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına çok önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, imam hatip liseleri ve öğrencileri hakkında oluşturulmaya çalışılan çirkin algı ve ithamlar ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini açık bir şekilde isteriz. Kimsenin Türkiye'nin bu güzide okullarını ve mezunlarını kötülemesine ve iftirada bulunmasına asla ve kati suretle izin vermeyeceğiz."

Açıklamanın ardından Korkmaz ile beraberindekiler, Şanlıurfa Adliyesine giderek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.