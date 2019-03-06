Son Dakika Haberleri: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülpınar Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülpınar Açıklaması

38 dakika önce

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle, sorunla karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülpınar Açıklaması, System.String[]
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle, sorunla karşı karşıyayız." dedi.

Gülpınar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Siverek ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmanın, art niyetli kişiler tarafından çarpıtıldığını söyledi.

Bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle, sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Gülpınar, "Bu konu üzerinden kendi kifayetsizliklerini örterek oy devşirme peşinde olanlar, AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bir şeyler elde edeceklerini zannediyorlar ama peşinen söylüyorum, buradan sizlere ekmek çıkmaz. Sürekli inançlı kesimle alay eden zavallılara şunu özellikle vurgulamak istiyorum, halk artık bunları yutmuyor. Türkiye, eski Türkiye değil ve karşınızda cahil bir Müslüman yok." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Siverek, Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel
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