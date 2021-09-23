AK Parti Siirt Milletvekili Ören, Pervari'de incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Pervari ilçesinde incelemede bulundu.

Ören, beraberindeki partililerle ilçede yapımı devam eden spor salonu ve belediye hizmet binasını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pervari'ye sportif etkinliklerin yapılabileceği güzel bir eser kazandırıldığını dile getiren Ören, merkez ve ilçelerde vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Spor salonu ve belediye hizmet binasının faaliyete girmesiyle ilçede önemli bir eksikliğin giderileceğini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Siirt'i her alanda kalkındırmaya devam ediyoruz. Merkez ve tüm ilçelerde tarım ve hayvancılıktan diğer yatırım alanlarına kadar hizmetlerimiz sürüyor. Spor salonu olmayan tek ilçemiz Pervari'de yer sorunu çözüldükten sonra spor salonu yapımına başlandı. Projenin akabinde bir saha yapımına da başlanacak. İlçemize hayırlı olsun."

AK Parti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan da alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdikleri ilçeye belediye hizmet binası kazandırdıklarını belirtti.

Destek olan herkese teşekkür eden Özcan, "İki katlı, konferans ve toplantı salonlarından oluşan 1100 metrekarelik alanda yapılan binada son teknolojik cihazlar kullanılacak. Kaba inşaatı tamamlanan bina yakın zamanda hizmete girecek." diye konuştu.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da belediye başkanlarıyla istişare halinde olduklarını aktararak, tarım ve hayvancılık ile diğer alanlarda önemli hizmetlerin yapıldığını aktardı.