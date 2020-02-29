AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

6 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da, System.String[]

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde temaslarda bulundu.

Soluk, ilk olarak ilçede yapılacak 642 konut inşaatı ile ilgili müteahhit firma yetkilisiyle görüşerek bilgi aldı.

Toplu konut inşaatlarının yapılacağı alanı gezen Soluk, "Yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilen 642 konut, iki ticaret merkezi ve bir cami inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. 650 günde inşa edilecek konutların 2021 yılının ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. 27 bloktan oluşacak konutlar, 2+1 sosyal konut ve 3+1 konut olarak inşa edilecek." dedi.

Soluk, ayrıca ilçeye yapılacak üçüncü etap 700 konutluk toplu konut için de çalışmalara başlanıldığını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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