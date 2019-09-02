AK Parti Sözcüsü Çelik - "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir.
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-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:40 Kaynak: AA
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti