AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

18.01.2021 16:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2020'ye Kovid'le girdik, 2021'e maalesef vesayet çağrılarıyla giriyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2020'ye Kovid'le girdik, 2021'e maalesef vesayet çağrılarıyla giriyoruz. Tekrar başörtüsüne düşmanlık etmekten bahsediyorlar, ihtilal çağrıları yapıyorlar, tekrar tekrar demokrasimizi imha edeceklerini söylüyorlar. Biz beraber olmazsak, kuvvet içinde, dayanışma halinde olmazsak bu kazanımlarımızı, bu büyük mücadeleyi elimizden çalmak için pusuda bekleyenlerin çok olduğundan emin olun" dedi.

Çelik, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonda en arkada oturanların, seçimlerde sandıkların başında duranların, ismi toplantılarda hiç anılmayanların, bayrak asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini taşıyanların AK Parti'nin gerçek sahipleri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin gerçek bir millet, halk hareketi olduğunu kaydeden Çelik, partisinin iktidara gelişinin demokrasinin, milletin iradesinin hakim olmasının, 50 yıl sonra "Yeter, söz milletindir" denilmesinin adı olduğunu ifade etti.

Çelik, Aydın'ın evladı Başbakan Adnan Menderes'i şehit verdiğini hatırlatarak, "'Tahkikat komisyonu kurulmasaydı ihtilal olmazdı' dediler. 'Şu kanunlar çıkmasaydı ihtilal olmazdı' dediler. 'Erken seçime gitse ihtilal olmazdı' diyorlar şimdi. Biz bir başbakanı, bakanları şehit vermiş, büyük demokrasi mücadelesi vermiş bir halkız. Onun için Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyenlerin ismi tarihte anılmayacak ama Cumhurbaşkanımıza özde cumhurbaşkanı diyenler bu salonda var olacak." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasi mücadelesinin bedelinin ağır olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Demokrasi mücadelesi verenler asla yorulmamalı, dikkat kaybına uğramamalıdır. 2020'ye Kovid'le girdik, 2021'e maalesef vesayet çağrılarıyla giriyoruz. Tekrar başörtüsüne düşmanlık etmekten bahsediyorlar, ihtilal çağrıları yapıyorlar, tekrar tekrar demokrasimizi imha edeceklerini söylüyorlar. Biz beraber olmazsak, kuvvet içinde, dayanışma halinde olmazsak bu kazanımlarımızı, bu büyük mücadeleyi elimizden çalmak için pusuda bekleyenlerin çok olduğundan emin olun. En büyük gücümüz bu salonları her birimizin doldurması, bu salonlarda gösterdiğimiz demokrasi mücadelesi. Bu salonlarda ortaya koyduğumuz dayanışma hiç bir zaman geçilmez, yenilmez. Çünkü millet yenilmez. Türkiye'yi millet yönetecek diyen bir siyasi hareketiz biz. En büyük özelliğimiz; iktidara gelirken vatandaşımızın sözünü dinlediğimiz, vatandaşımıza kulak verdiğimiz gibi iktidara geldiğimizde de vatandaşımızın sözünü dinlemeye, ona kulak vermeye devam ederiz. Meşhur 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra verilmeye kalkıldığı zaman ilk defa cumhuriyet tarihinde bir hükümet muhtıra teşebbüsünü geri çevirdi. Cumhurbaşkanımız başbakandı, cevap verdik, ve o muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına döndü."

Ömer Çelik, 27 Nisan tartışmalarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İlk defa o muhtırayı verenlerin başı o muhtırayı vermeden 'Biz sözde cumhurbaşkanı istemiyoruz, özde cumhurbaşkanı istiyoruz' dedi. Bu özde cumhurbaşkanı, sözde cumhurbaşkanı meselesinin ilk dillendirilişi 27 Nisan 2007'de, muhtıra verilmeden yapılan basın toplantısıdır. Demek ki bugün bu cümleyi ifade edenler gerçek bir demokratik çizgiyi takip etmiyorlar. 27 Nisan'da verilmeye çalışan muhtıra siyasetini takip ediyorlar. Türkiye'de muhtıra verme geleneği ortadan kalktı ama maalesef muhtıra siyaseti CHP'de yaşamaya devam ediyor. Eğer demokrasiyi biz bu kadar güçlü tutmasaydık bugün ifade ettikleri o demokratik sözlerin hiçbirini ifade etmeyeceklerdi. Aynı vesayeti sürdüreceklerdi. 2002'de ilk milletvekili olduğumda meclise girdik, grup başkanvekillerinden biri kalktı dedi ki 'Bizi çok zorlamayın, bu meclisi biz de açık tutamayız bir müddet sonra'. Bir arkadaşım 'Bu ne demek istiyor?' dedi. Dedim ki bu meşhur bir sözdür, 27 Mayıs'ta ihtilal yaparken de 'Bizi zorlamayın bu Meclisi biz açık tutamayız' demişlerdir. O kadar tehdide, engellemeye, Cumhurbaşkanımıza yönelik bir sürü engelleme teşebbüsüne, AK Parti'mizi kapatma teşebbüsüne, Cumhurbaşkanımıza yönelik bilinen bilinmeyen bir sürü siyasi engellemeye, siyasi suikasta rağmen bugüne nasıl geldik? Bu salonlar sayesinde geldik."

Teşkilatlarının zayıf olması halinde bazı çevrelerin eski vesayeti diriltmek, eski yasakları getirmek, milletin elinden egemenliği çalmak için çalışılacağını kaydeden Çelik, "Eğer onların dediği birisi cumhurbaşkanı seçilirse özde oluyor. Millet seçerse, sizin cumhurbaşkanınız olursa onlara göre sözde oluyor. Bu millet, milletin adamlarını, milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yalnız bırakmaz. Onun için siz merak etmeyin, bazı haberler duyduğunuzda sakın üzüntüye, umutsuzluğa kapılmayın. Sapasağlam duruyoruz. Hiçbir güç bize geri adım attıramaz, siyasi mücadelemizi satın almaz, bizi engelleyemez, bizi sizden ayıramaz." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın demokrasi için bir başbakanı şehit verdiğini anlatan Çelik, o nedenle Aydın'ın demokrasi mücadelesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Çelik, devraldıkları Türkiye'nin çok daha güçlüsünü bu memleketin çocuklarına devredeceklerini, dedelerinin çektiği sıkıntıları asla torunlarına çektirmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Mesut Özil, Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı         
15:59
Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak         
15:27
Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada         
15:15
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı         
14:53
Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu         
14:32
Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu         
13:38
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 16:12:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei