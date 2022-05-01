AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti

01.05.2022 18:29
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, şehit Akdeniz'in (30) ailesinin oturduğu Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına giderek, baba Hüseyin ve anne Hediye Akdeniz'e başsağlığı dileğini iletti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Daha sonra Ömer Çelik, 29 Nisan'da eşi hayatını kaybeden Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'e de taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi

Ömer Çelik, AK Parti, Akdeniz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement