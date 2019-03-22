AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne İlişkin Açıklaması) Daha Önce de Kudüs'le...
45 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "( Trump
'ın Golan Tepeleri
'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs
'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail
'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs
olan bir Filistin
devletinin varlığını savunuyor. Sen sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edersen, bölgede hiçbir zaman barış gelmez. Bölgeyi büyük çatışmalara sürüklersin, bu aldığı karar da aynı şekilde."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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