AK Parti Ünye İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Ünye İlçe Kongresi yapıldı

10.10.2020 19:21
AK Parti Ünye İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Ünye İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Ünye İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığının Olağan Kongresine AK Parti Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Tacı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bazı ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Milletvekili Gündoğdu, Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan ve tüm mazlum ülkelerin yanında olduğunu söyledi.

"Biz iki devlet, bir milletiz." ifadesini kullanan Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasının, İslam coğrafyasının öncülüğünü yaptığını vurguladı.

Nerede mazlum, mağdur ve başı okşanacak yetim varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olduğunun altını çizen Gündoğdu, "Biz de onun yolunda yoluna revan olmuş, onun gönül erleriyiz. Onunla birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep beraber güçlü bir şekilde yol yürümek için buradayız. Burada yenileniyoruz. Burada bu kongrede yeni bir adım atıyoruz. 2023'e güçlü bir adım atıyoruz." dedi.

Milletvekili Taşçı ise kongrelerin partileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Aslımıza, geçmişimize ve medeniyetimize sahip çıkma projesi kapsamında bir parti yürüyüşü değil, bir seferberlik ile yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köktaş'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede tek listeyle seçime gidildi. Mevcut ilçe başkanı Kenan Selim Argan, yeniden başkan seçildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ünye İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika


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