AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyonu Geçti
Politika

AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyonu Geçti

10.01.2026 21:16
Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmasına ilişkin, "Bu, bizim için mutluluk ve gurur verici. Sahada daha geniş bir tabanla, toplulukla mücadele etmek, bizim de mücadele azmimizi artıracak." dedi.

Büyükgümüş, kentteki programları kapsamında, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, 23 Şubat 2025'te, partilerinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu kongrenin ardından yurdun dört bir yanında büyük bir üyelik çalışması başlattıklarını dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Burada da milletimizle her an buluşarak, özellikle yazın yürüttüğümüz çalışmalarda kabine üyelerinden, genel başkan yardımcılarımıza ve mahalli teşkilatlarımıza kadar bir ve beraber, bütün halinde, tüm AK Parti teşkilatları olarak güçlü şekilde sahada varlığımızı hissettirmeye ve şehirlerimizdeki AK Parti'mizin siyasi varlığının irtifasını yükseltmek için gayret gösteriyoruz."

Ahmet Büyükgümüş, son açıklanan verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 binin üzerine çıktığını bildirdi.

"İnşallah AK Parti ailemizi büyüterek ve genişleterek yolumuza devam ediyoruz." diyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Temmuz ayındaki son değerlendirmeye göre 646 binden fazla üye sayımızı artırarak, gerçekten AK Parti'mizin aile yapısını güçlendirmiş olduk. Bu, bizim için mutluluk ve gurur verici. Sahada daha geniş bir tabanla, toplulukla mücadele etmek, bizim de mücadele azmimizi artıracak."

"Atmamız gereken adımları birlikte kararlaştıracağız"

"Bizim için her bir kardeşimizin gönlünün, zihninin ve partimize kattığı enerjinin ayrı ayrı kıymetiharbiyesi var." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu kış dönemi çalışmalarımızı da 11 milyon 543 bin üyemizi evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve mahalle teşkilatlarımıza kadar bir ve bütün halinde, büyük bir kadroyla sahada olacağız. Parti tabanımızı dinleyeceğiz. Fikirlerimizi, illerimizde ve ilçelerimizde atmamız gereken adımları yine birlikte kararlaştıracağız."

Büyükgümüş, bu çalışmalar kapsamında yurt genelinde yürütecekleri faaliyetleri de birlikte değerlendireceklerini aktardı.

"İnşallah bunların Bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir bir, Türkiye'de hizmete dönüştüğüne de inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuşan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Biz, geniş bir üye yapısıyla, bir aile olma hukukuyla siyaset yapan, yol yürüyen ve kendi yaptığımız işleri de gündelik siyasi çalışmalar olarak değil, biz, bir davanın mensubu olduğumuza, bir siyasi hareketin mensubu olduğumuza inanıyoruz. Siyaseti de işte diğerlerinde bugün muhalefette anlamını bulduğu gibi, bugün belirli makamlara gelmek için bir araç olarak değil, yarınları inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için önemli bir mücadele olarak değerlendiriyoruz."

Ahmet Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada, kadromuzun büyümesi ve zenginleşmesi, bize bu açıdan da umut veriyor. Bir yandan da tabii bu üyelik çalışmalarıyla beraber belediyelerden ve milletvekillerinden partimize katılımların sürdüğünü görüyoruz. Son olarak grup toplantımızda 3 milletvekilimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız rozetlerini takarak partimize katılımları gerçekleşmiş oldu. AK Parti'miz, milletimizin odağı olmaya, milletimizin yarınlarını inşa edecek yegane güç olmaya, Cumhur İttifakı çatısı altında devam edecek."

Büyükgümüş, "Üyelerinizi ziyaret etmek için planlarınız hazır mı?" sorusuna, "Bunun bütün planlarını yaptık ve genel başkan yardımcılarımız ve bakanlarımızla, bu ziyaretlerimizle sahaya da çıkmaya başladık. İnşallah ramazan ayı boyunca, ardından yaz aylarına kadar bu çalışmalarımıza siz de yakından şahitlik edeceksiniz." yanıtını verdi.

"Ramazanı her vakit olduğu gibi daha büyük dikkatle, verimli değerlendireceğiz"

Ramazan ayının yaklaştığı anımsatılan Ahmet Büyükgümüş, "Özellikle ramazanın manevi ikliminden faydalanmak adına, iftardan sahura kadar dolu dolu, yine gündüzleri mukabelelerde, milletimiz neredeyse, AK Parti teşkilatları bu ramazanın manevi iklimini, yardımlaşma ve dayanışma duygularını canlı tutmak ve büyütmek için sahada olacağız." dedi.

Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda bu rahmet ayının bir özelliği var, insanların farklı fikirlere, yeni sözlere ve duygulara da gönlünün ve zihninin açık olduğu zaman dilimleri. İnşallah bunun için de ramazanı her vakit olduğu gibi daha büyük bir dikkatle, verimli değerlendireceğiz. Aynı şekilde iftar programlarında ve sahur vakitlerinde milletimizle buluşacağız."

Büyükgümüş'e TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti.

Büyükgümüş'e daha sonra Albayrak ve partililer tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Politika, Son Dakika

