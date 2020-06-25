AK Parti Van İl Başkanlığından saha çalışması - Son Dakika

AK Parti Van merkezde 13 ilçe ekipleri ile saha çalışması yaptı.

AK Parti Van İl Başkanlığı, 13 ilçe başkanlığının katıldığı program kasamında kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sahaya inin" çağrısı üzerine harekete geçen İl Başkanlığı, ana cadde ve ara sokaklardaki esnaf, 7 kişiden oluşan 13 ekiple ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) sürecindeki çalışmalara ilişkin hazırlanan broşürleri dağıtan AK Partililer, sözlü olarak da vatandaşları bilgilendirdi.

AK Parti Van İl Başkan Vekili Çağatay Akyol, saha çalışmalarında çalınmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşların çok olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını belirten Akyol, "İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'nun talimatları doğrultusunda esnafımızı ziyaret ettik. İl Başkan Yardımcımız Mehmet Tuğrul'un koordinatörlüğünde yapılan saha çalışmasında partimizin ve hükümetimizin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler aktardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlarını ilettik. Bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.