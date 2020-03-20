AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi

24 dakika önce

AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi, System.String[]

AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Partili Adalet Komisyonu üyeleri, TBMM'de MHP Grup Başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede infaz kanun teklifinde uyuşturucu suçlarının, örgütlü suçların kapsama alınması ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Yasa ile 80 bin kişinin tahliye edilmesinin gündeme geleceği öğrenildi. - ANKARA

Mehmet Muş, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:31 Kaynak: İHA

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