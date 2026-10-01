AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Haberler.com'un TBMM bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında yeni yasama dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ayan, "Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz. Artık gençlerimizi bu uğurda yitirmek istemiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, TBMM Genel Kurulu'nun 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacağı yeni dönemde partisinin önceliklerini anlattı. Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında spiker Serpin Alparslan'ın konuğu olan Ayan, sahadan elde edilen verilerin Meclis çalışmalarına yansıtılacağını söyledi.

"SAHADAN ALDIĞIMIZ BİLGİLERİ MECLİS ÇALIŞMALARINA YANSITACAĞIZ"

Yeni yasama yılının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, yaz boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin TBMM gündemine taşınacağını belirtti. Ayan, "Bizim Meclis'teki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, yasama süreçlerimiz hep sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirleniyor. Biz yaz boyunca Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla ülkenin çeşitli yerlerinde teşkilat çalışmalarımızı sürdürdük. Oradan aldığımız bilgileri, sahadan topladığımız verileri şimdi milletin en yüksek düzeyde temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarımıza yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

EKONOMİDEN SOSYAL POLİTİKALARA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yeni dönemde Meclis'in geniş bir çalışma gündemine sahip olacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, ekonomi, aile ve sosyal hizmetler ile sosyal politikalar başta olmak üzere toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılacağını söyledi.

"ARTIK KAYNAKLARIMIZI TERÖRE HARCAMAK İSTEMİYORUZ"

Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan'a yayında Terörsüz Türkiye süreci ve atılması gereken adımlar da soruldu. Sürece ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin yeni bir döneme hazır olduğunu savunan Ayan, terör nedeniyle kaybedilen insan ve ekonomik kaynaklara dikkat çekti. "Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz. Artık gençlerimizi bu uğurda yitirmek istemiyoruz" diyen Ayan, ülkenin kaynaklarının kalkınma ve ilerleme için kullanılmasını istediklerini ifade etti. Ayan, "Varlığımızı, kaynaklarımızı, tüm gücümüzü Türkiye'nin daha müreffeh, daha ileri gitmesi için artık hep birlikte çalışmak için bir araya gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YÜZYILDA BAŞKA BİR HİKAYENİN BAŞLAMA ZAMANI"

Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin mesaj veren Ayan, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında başka bir hikayenin başlama zamanı. Biz de bunun için şevkle ve bu millet için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MilletvekiliNilhan AyanİstanbulAK PartiTürkiyeGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:36:17. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei