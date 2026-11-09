AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği
Haber Videosu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Muhittin Böcek hakkındaki açıklamalarının ardından AK Partili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Partili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma çıktı. Çakır'ın araya giren Özgür Karabat'a "Defol git, İmamoğlu'nun köpeği" sözleri komisyonda gerginliği artırdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarının ardından başlayan gerginlik, milletvekillerinin karşılıklı sözlü atışmalarıyla büyüdü.

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında yaşanan tartışmada Çakır’ın sözleri dikkat çekti.

“GİDİN ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINA”

Çakır, Yeni Partili milletvekillerine seslenerek, “Gidin Özgür Özel’in yanına, daha ne hırsızlıklar göreceksiniz” diye bağırdı.

Bu sözlere Özgür Karabat’ın tepki göstermesi üzerine tartışma daha da sertleşti. Çakır, Karabat’a yönelik “Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği” ifadesini kullandı.

KOMİSYONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından komisyonda gerginlik arttı. Milletvekilleri arasında yaşanan tartışma, Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerine damga vuran anlardan biri oldu.

Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdilerMilletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
Okurların en beğendiği yorum

“az demiş”

Tüm yorumlar (4)
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuAhmet Vehbi BakırlıoğluVehbi BakırlıoğluMuhittin BöcekEkrem İmamoğluÖzgür KarabatAkın GürlekÖzgür ÖzelTansiyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • nomercy nomercy:
    az demiş 8 4 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    birde cinsini deseydi daha yerinde olurdu, pitbulmu! Dobermanmı? her fırsatta kaldırıyorlar ne biçim insan bunlar bunların peşinden gidenlere de ne diyeyim. 1 0
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    lütfen kopege hakaret etmeyin CHP lilere benzeterek 6 4 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    chp vatana düşmandır . fırsat vermeyin hırsızlık yolsuzluk ahlaksızlık tacşz tecavüz ne ararsan orda 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Dolmuş durağında “alacak“ infazı Yolcularının gözü önünde öldürüldü Dolmuş durağında "alacak" infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:09:45. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Partili Çakır ile Yeni Partili Karabat arasında tansiyon yükseldi: Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android