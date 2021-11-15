AK Partili Çalık, deprem konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da depremin yaralarını hızlı bir şekilde sardıklarını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Şehit Fevzi Mahallesi, depremde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra yeniden yapımına başlanan 3 apartmanın bulunduğu Sivas Caddesi'ni, Yakınca Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalık, depremde Şehit Fevzi Mahallesi'nde 40 evde ağır hasar oluştuğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ağır hasar alan evlerimizle ilgili 40 hak sahibi vatandaşımız vardı. Hak sahiplerinin Gelinciktepesi'nde yapılan TOKİ deprem konutlarına yada Eski Malatya'da yapılan evlerimize taşınma imkanları vardı ama çok önemli bir karar alındı. Bu durumu bir fırsata çevirerek, deprem sonrası bu binaların bir sonraki depremde daha ağır hasarlar alacaklarını ifade ederek, Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapma kararı aldık. Bu noktada mahallemiz tamamen boşaltıldı, 2 Eylül itibariyle de ihalenin tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma çalışmalara başladı. Şehit Fevzi geniş ve büyük bir alan, şu anda burada yeni bir yerleşim yeri yapılıyor. 30 bloktan oluşacak ve toplamda 3+1 462, 2+1 ise 217 olmak üzere 679 konutumuz yapılacak."

Milletvekili Çalık, daha sonra Sivas Caddesi Üçbağlar Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden 57 konut ve 9 dükkanın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalık, 18 milyon 950 bin TL'ye ihale edildikten sonra 9 Ağustos'ta yer teslimi gerçekleştirilen alanda inceleme yaparak, "Üçbağlar mahallemizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 57 konut ve 9 dükkanın yapım çalışması sürüyor. 2022 Ocak ayı itibariyle buranın tamamlanarak, vatandaşlarımıza teslim edilmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası devletin şefkatli elinin milletle buluştuğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili bakanlıklar ve kurumların hızlı bir şekilde deprem yaralarını sardığını anlan Çalık, "Deprem süreci sonrası Malatya'daki ilçelerimizin tamamını yeniden inşa ettik. Kale, Doğanyol, Battalgazi, Pütürge ve Yeşilyurt'ta deprem konutlarımızı yaparak, deprem yaralarını sardık." değerlendirmesinde bulundu.