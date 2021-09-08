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AK Partili Çalık: Malatya'nın en büyük spor kompleksi Yeşilyurt'a yapılıyor - Son Dakika

AK Partili Çalık: Malatya'nın en büyük spor kompleksi Yeşilyurt'a yapılıyor

08.09.2021 15:36
AK Partili Çalık: Malatya'nın en büyük spor kompleksi Yeşilyurt'a yapılıyor, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 58 dönümlük alanda yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksinin 2023 yılında hizmete açılacağını söyledi.

Milletvekili Çalık, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde AK Parti Yeşilyurt Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt için başlattıkları çalışmaları daha iyi seviyelere getirmek için çalıştıklarını söyledi. Çınar, mahalle başkanlarını evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "O dönem çok güzel oldu. Sonrasında da bir takım değişimler oldu. Bu değişimlerle birlikte yeni gelen mahalle başkanlarımızla da bir araya geliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da Malatya İl Teşkilatı olarak genel merkezden üye kaydı konusunda teşekkür aldıklarını kaydetti. Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için durmadan çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında yerel yönetimlerde başlattığı reformla Türkiye'yi hem yerelde hem de genelde temsil ettiklerini söyledi. AK Parti'nin 19 yıldır kesintisiz iktidar olduğunu ve ülkeye hizmet ettiğini dile getiren Çalık, "Dünyada bunun örneği çok az ülkede var. Milletimizin hamurunu yoğurduğu parti olarak ve önüne koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirerek, 2023'e, 2053'e ve 2071'e sizlerle birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

15 SEÇİMDE MAĞLUP AYRILDILAR

Milletvekili Çalık, bütün engellemelere karşın Türkiye'nin büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Darbelerle karşı karşıya kaldık. Uluslararası güçlerin saldırılarına maruz kaldık. Terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldık. Hem de tek koldan değil en az 5-6 koldan FETÖ'nün, DEAŞ'ın, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DHKP-C'nin saldırılarına maruz kaldık. Aynı zamanda uluslararası işbirlikçilerin saldırılarına maruz kaldık. Yapılan bu saldırılara rağmen millete hizmet etmekten asla geri durmadık. Bu kadar zorluğa rağmen ilk günden itibaren yol arkadaşlarım olan mahalle başkanlarımı canı gönülden kutluyorum. Biz, yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmedik. Ama bizimle yol yürümek isteyen yeni arkadaşlarımıza hem gönül kapımızı hem de partimizin kapısını sonuna kadar açtık." Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini kaydeden Çalık, "Allah nasip ederse 2023 yılını da hep birlikte göğüsleyeceğiz, 15 seçimde nasıl onlara cevabını verdiysek, 16'ncı seçimde de cevabını vereceğiz" dedi.

MALATYA'NIN HER BÖLGESİNE HİZMET GÖTÜRDÜK

Milletvekili Çalık, Malatya'nın her bölgesine hizmet götürdüklerini ifade ederek, Yeşilyurt bölgesinde de önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Bölgede Devlet Su İşleri'nin önemli bir yatırım yaptığını dile getiren Çalık, Yeşilvadi (Beylerderesi) Göletinin 6 bin 220 dekar araziyi suladığını söyledi. Bindal Mahallesi'nin 70 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü kaydeden Çalık, eski SSK hastanesi alanının 35 dönümüne Millet Bahçesi yapılacağını belirtti. Milletvekili Çalık, Malatya'ya yeni bir adliye binasının kazandırılacağını ifade ederek, "Yeşiltepe eski askeri hastanenin bulunduğu 100 dönüm alanın Adalet Bakanlığına yer teslimi yapıldı. Projesi yapılıyor" dedi.

Eğitim alanında da Yeşilyurt'ta önemli yatırımların yapıldığına dikkat çeken Çalık, "Eğitim alanında 2021 yatırım programı kapsamında; Tecde Anaokulu, İlyas Mahallesine Elif Livan Anaokulu, Beydağı Anaokulu, Çarmuzu Ziya Gökalp Ortaokulu, Konak Anadolu Lisesi, Yakınca Abdulkadir Eriş Meslek Teknik Anadolu Lisesi, Tecde Anadolu Lisesi, Aşağıbağlar Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Avni Kığılı Kız İmam Hatip Lisesi, Bostabaşı Mehmet Altun Ortaokulu, Karakavak İlkokulu, İnönü İlkokulu, Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi, Karavakak Mahallesi Ortaokulu, Cemal Gürsel Mahallesi Ortaokulu, Fidanlık Anaokulu, Feyzullah Taşkınsoy İlkokulu ve Necatibey Ortaokulu Yeşilyurt'a kazandırılıyor" diye konuştu.

KAYNARCA SPOR KOMPLEKSİ 2023'DE HİZMETE GİRECEK

Milletvekili Çalık, Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesine yaş kayısı kurutma ünitesinin kurulduğunu kaydederek, "MASKİ tarafından Yeşilyurt ilçesi Sütlüce ve Topraktepe mahallelerine içme suyu kanalizasyon hattı yapıldı. Dilek Mahallesi Aydoğan Mevkiine tarımsal sulama tesisi yapıldı." ifadelerini kullandı. Bentbaşı Mahallesinde 6 hekimlik Aile Sağlık Merkezinin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Çalık, Karakavak, Tecde, Çavuşoğlu, Fahri Kayahan, Bostanbaşı bölgelerine Aile Hekimlik Birimleri inşa edileceğini, önümüzdeki yıl yatırım programına ise Gündüzbey, Yakınca, Topsöğüt, İkizce Mahallelerine Aile Hekimliği yapılması için teklif edildiğini söyledi. Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Melekbaba Gençlik Merkezi'nin hemen yanında 58 dönümlük alanda yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksinin 2023 yılında tamamlanmasının planlandığını ve kenttin en büyük spor kompleksi olacağını söyledi. Çalık, kompleksin sadece Kaynarca Mahallesindeki gençlere değil Melekbaba, Taştepe ve diğer bölgedeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmasına da imkan sunacağını ifade etti. Çalık, "Komplekste 1000 seyircili spor salonu, 2000 seyircili

Doğal Çim Yüzeyli Futbol Sahası, 200 Seyircili Hokey Spor Salonu, 1 adet Kapalı Halı Saha, 1 adet Açık Halı Saha, 1 adet Açık Akrilik Kaplama Basketbol-Voleybol Sahası ile 2'li Kapalı Tenis Kortu yer alacak" diye konuştu.

Milletvekili, Yeşilyurt, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: Malatya'nın en büyük spor kompleksi Yeşilyurt'a yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Çalık: Malatya'nın en büyük spor kompleksi Yeşilyurt'a yapılıyor - Son Dakika
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