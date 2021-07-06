AK Partili Çalık'tan Malatya'nın ilçeleri için doğalgaz müjdesi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yazıhan, Hekimhan, Kuluncak ve Arapgir'de doğalgaz verilmesi noktasında çalışma yapıldığını bildirdi.

Milletvekili Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bozkurt, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş, MHP Arapgir İlçe Başkanı Cengiz Kaya ile Arapgir ilçesinde muhtarlar, esnaf, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sık sık ilçe ziyaretlerinde bulunarak, sorun ve talepleri dinleyip, çözüm ürettiklerini belirtti.

Arapgir'e doğalgazın gelmesi için girişimlerde bulunduklarını aktaran Çalık, "Siz bizden istediniz, bizde gidip Aksa'dan istedik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e 'Arapgir bizden doğalgaz istiyor' dedik. 'Başla göz üstüne' deyip, çalışmalara başladılar. 2022 için Yazıhan, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimize doğalgaz için adımlarımızı atıp, başlatmış olacağız. Bu doğrultuda 2023'te Arapgir'de planlansın ve doğalgaza kavuşturalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalık, Malatya-Arapgir yoluyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, "Malatya-Arapgir yolu 99 kilometre. Bu 99 kilometrenin 45 kilometresi yatırım programında yer alıyor. Geride kalan 54 kilometrelik yolunda proje çalışması tamamlanmış vaziyette. Konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na da ilettik. Sayın bakanımızda bununla ilgili talimatı verdi hem genel müdürümüz hem de bölge müdürümüz çalışmalara başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Arapgir Yeni Cami onarımı, restorasyonu ve çevre düzenlemesiyle ilgili de konuşan Çalık, şöyle devam etti:

"Yapılan harcama 4 milyon 543 bin TL. Bu yıl için 5 milyon 145 bin TL ödenek ayrıldı ve yıl sonunda tamamlanacak. Arapgir Cafer Paşa Cami (Şeyh Hasan), Güğümcü Hüseyin Ağa Camii ve Alaybey Camisinin güçlendirme yapılması için proje ve rapor hazırlama çalışmaları yapıldı ve toplamda 375 bin TL harcama gerçekleştirildi. Ayrıca Arapgir Devlet Hastanemize 2 bin 300 metrekare kapalı alanı sahip olacak şekilde ek bina ve diyaliz merkezi yapıyoruz. Proje tutarı 10 milyon 561 bin TL olan ek bina bu yılsonu tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Arapgir Yeni Mahallemizde 1600 metrekare arsa üzerine yapılacak. Proje çizimi tamamlandı. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup bu yıl yapım ihalesi gerçekleşecektir. Arapgir'e ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençlik spor hizmetlerine, TOKİ'den kültür ve turizm yatırımlarına kadar her alanda önemli hizmetler yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Malatya'nın her noktasına hizmet götürdük, bundan sonrada götürmeye devam edeceğiz."