AK Partili Ferhat Nasıroğlu: Keyifle elimi kaldırdığım yasayı çıkardık

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gazeteci İzzet Aydın'ın sorularını yanıtladı. Nasıroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ GELİYOR, GÖRÜŞÜYORLAR"

Nasıroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yurt dışındaki vatandaşlar üzerinde de etkisi olduğunu söyledi:

"Yurt dışına gidiyoruz, oradaki hemşehrilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Zamanında bir şekilde kırdığımız, uzaklaştırdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız artık Türkiye'deki bu başarı hikayesine ortak olmak istiyor. Geliyorlar, bizimle görüşüyorlar. Onları Türkiye'ye davet ediyoruz. Geçmişte yaşananların bittiğini, yeni bir dönemin açıldığını kendilerine söylüyoruz. Bizi çok iyi gözlemliyorlar ve umutlular. Ben de çok umutluyum."

"KEYİFLE ELİMİ KALDIRDIĞIM YASA"

Nasıroğlu, geçen yasama yılında kabul edilen "Terörsüz Türkiye" kanununu şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor. Meclisimiz geçen dönem 'Terörsüz Türkiye' konusunda çok güzel bir hamle yaptı. 28. Dönemde şahsen en keyif aldığım ve keyifle elimi kaldırdığım yasayı çıkardık. Türkiye'nin yıllardır kanayan yarasına çare bulmak için, terörün sona erdirilmesi ve silahların gömülmesiyle ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. 467 milletvekilimiz de destek verdi."

"VATANDAŞ BU PARALARIN KALKINMAYA HARCANMASINI İSTİYOR"

Nasıroğlu, kanunun ardından bölgede ve Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlarla görüştüğünü anlattı:

"Türkiye artık bu sorunu çözmek istiyor. Birbirini kırarak, dökerek değil, birbirine saygı duyarak, omuz omuza vererek yeni bir Türkiye'nin hamlelerini yapmak istiyor. Vatandaş buna canıgönülden destek veriyor. Doğu'da, Güneydoğu'da, Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'de bütün vatandaşlarımızın ortak dileği bu. Vatandaş 'Bu kadar büyük paraları birbirimize zarar vermek için değil, ülkemizin kalkınması için harcamak istiyoruz' diyor."

"12 EYLÜL DARBE ANAYASASINI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Nasıroğlu, yeni dönemin en önemli hedefinin yeni anayasa olduğunu söyledi:

"Bugün Meclis'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı net. 12 Eylül anayasasını, darbe anayasasını değiştirmemiz lazım. Bu yeni dönemde bize yakışan, yeni bir anayasayı bu Meclis'ten çıkarmalıyız. 28. Dönemin en büyük işlerinden biri yeni anayasanın hazırlanması ve bu Meclis'ten çıkarılması olacak. Bunu yapabilirsek gerçekten keyifli bir dönem yaşamış olacağız."