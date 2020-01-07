AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "(Libya Tezkeresi) Zor bir mücadelenin içindeyiz.

AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, " (Libya Tezkeresi) Zor bir mücadelenin içindeyiz. Beklerdik ve arzu ederdik ki dışarıdaki bu çetin mücadelemizde içeride muhalefet bile bizi anlasın. Fakat bunlar yerli değil. Bu toprakların dokusuna ait değiller." dedi.

Kandemir, AK Parti Elazığ İl Başkanlığının Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlediği teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Libya meselesinde dünyaya örnek teşkil edecek bir siyaset duruşu sergilediğini belirtti.

Dünyanın bir türbülans yaşadığını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Dünya liderleri kendilerini merkeze koyarak bir değerler silsilesi içinden değil, kendilerine göre sloganlaştırdıkları değerleri bir kenara koyup menfaatler silsilesi üzerinden bakıyorlar hadiselere. Oysa Türkiye karşılaştığı hangi mesele olursa olsun önce bizim medeniyetimizin bize öğrettiği gibi, ceddimizden aldığımız mirasın gereği her ne ise tam da onu yaparak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örneklik teşkil edecek, tarihe altın harflerle yazılacak bir siyaset duruşu dersi veriyor."

"Libya Tezkeresi"ne yönelik TBMM'de yapılan oylamayı anımsatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Zor bir mücadelenin içindeyiz. Beklerdik ve arzu ederdik ki dışarıdaki bu çetin mücadelemizde içeride muhalefet bile bizi anlasın. Fakat bunlar yerli değil. Bu toprakların dokusuna ait değiller. Ne zaman milli bir mesele olsa bir yerlere saklanabilirler. Bahaneler üretirler. 15 Temmuz'da gördük en son. Geçti tankların arasından, gitti çayını yudumlarken 15 Temmuz'u izledi televizyonun başında, ana muhalefetin lideri. Tesadüf değil bu. O görüntü, o fotoğraf, anlık bir fotoğraf değil. Sıradan bir fotoğraf da değil. Bir özet. Bunlar kopuk, bu milletin hissinden, dünyasından. Bunlar kopuklar bu milletin değerler silsilesinden. Onun için anlamadılar yıllarca bizi. Onun için tam da bizim değerlerimize savaş açtılar yıllarca. Fakat şimdi görüyoruz ki bu aklı bulanıklar bunu esasında bir miktar art niyetle yapmışlar. Anlayamadıkları için değil, bu topraklara ait olmadıkları için yapmışlar. İşte Libya Tezkeresinde gördük."

Libya anlaşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kandemir, "Bir vatanımız var, bir mavi vatanımız var. Mavi vatanı muhafaza etmeliyiz diyenler, 15 gün sonra başka bir yere savruldular. Kimden akıl aldılar, kiminle istişare ettiler bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz, bu milletten akıl almamışlar, bu milletle istişare etmemişler. Vakti gelecek 2023 seçimlerinde milletimiz onlara yine sandıkta gerekeni söyleyecek." dedi.

Erkan Kandemir, AK Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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