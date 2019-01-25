Son Dakika Haberleri: Ak Partili Milletvekili Uslu Afet Bölgesini İnceledi

Ak Partili Milletvekili Uslu Afet Bölgesini İnceledi

2 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hortum felaketinin yaşandığı Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ak Partili Milletvekili Uslu Afet Bölgesini İnceledi, System.String[]
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hortum felaketinin yaşandığı Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde yaşanan hortum felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla vatandaşın yaralandığını, araçlarda, evlerde, seralarda ve portakal bahçelerinde zarar oluştuğunu hatırlattı.

Hortum esnasında bölgede olduğunu ifade eden Uslu, denizden çıkan hortumu gördüğünü söyledi. Hortumdan dakikalar sonra zarar oluşturduğu noktalara ulaştığını bildiren Uslu, "Adeta yıkıp geçti. Üzülerek ifade edelim hortum can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu. Bu yüzden acımız büyük. Hortumda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yardım ve hasar tespit çalışmaları Antalya Valiliği ve belediyelerce hızla yapılıyor" dedi.

"Bilim insanlarınca araştırılması gerekiyor"

Hortum felaketinin Akdeniz kıyılarında son yıllarda artarak devam ettiğini söyleyen Uslu şöyle konuştu:

"Bu hortumların sebeplerinin bilim insanlarınca araştırılması gerekiyor. İklim değişikliği, diğer aşırı doğa olaylarının birçoğunda olduğu gibi, hortumların sıklaşmasında da akla gelen ilk nedenler arasında olduğu söylenmekte. Ancak yeteri kadar ispatı yok. Türkiye'de hortum olaylarının sayısı ve sıklığı konusunda referans alabileceğimiz bir veri tabanı yok. Akdeniz Üniversitemizin bilim insanları hem verilerin toplanması hem de olağanüstü doğa olaylarının sebepleri üzerine özel çalışmalar yapmalı." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

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