AK Partili Mustafa Savaş'ın 7 Eylül mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en önemli tarihlerinden birisi durumundaki 7 Eylül, cennet vatanımızın en güzide topraklarından birisi olan Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi ismi bilinen ve bilinmeyen vatan sevdalısı kahramanların cansiperane bir vatan savunmasıyla düşmanın bozguna uğratılmasının yıl dönümü. Vatan toprakları üzerindeki gizli planların işgal girişimleriyle hayata geçirilmek istenmesine karşın, kudretli bir milletin ne pahasına olursa olsun bu planlara müsaade etmeyeceğini bütün bir dünyaya açıkça ilan edişinin yıldönümü.



Allah'ın bizlere en büyük lütfu durumundaki bu vatan topraklarının, eşsiz denizimizin ve dünyanın en bereketli tarım topraklarının işgalle ele geçirilme çabasına karşın, canıyla ve kanıyla ortaya konan bir direniş sonrasında düşmana asla teslim edilmeyeceğinin bütün bir dünyaya haykırılışının yıl dönümü.



7 Eylül 1922'de ortaya koyduğu büyük irade ile üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiren Aydın, bugün de tarım ve tarım yan sanayi hizmetleriyle birlikte turizmde hayata geçireceği başarılı çalışmalarıyla, ülke ekonomimizin gelişip kalkınmasında üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayretindedir.



Bu nedenledir ki, devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bizler de Aydın olarak daha fazla üretmeye, ürünlerimizi dünya standartlarında markalara dönüştürmeye ve turizmde kaybedilmiş yılların da telafisiyle ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamaya mecburuz.



Sahip olduğumuz büyük potansiyeli doğru bir şekilde işleyerek güçlü ekonomimizle, büyük Türkiye'ye çok daha fazla katkılar sunabilmeli, eşsiz memleketimizin hak ettiği yerlere gelebilmesi için var gücümüzle hep birlikte çalışmalar yapabilmeliyiz.



Bu vesileyle Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum" - AYDIN