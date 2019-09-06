Son Dakika Haberleri: AK Partili Mustafa Savaş'ın 7 Eylül mesajı
Son Dakika Güncel Haber

AK Partili Mustafa Savaş'ın 7 Eylül mesajı

1 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili Mustafa Savaş'ın 7 Eylül mesajı, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en önemli tarihlerinden birisi durumundaki 7 Eylül, cennet vatanımızın en güzide topraklarından birisi olan Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi ismi bilinen ve bilinmeyen vatan sevdalısı kahramanların cansiperane bir vatan savunmasıyla düşmanın bozguna uğratılmasının yıl dönümü. Vatan toprakları üzerindeki gizli planların işgal girişimleriyle hayata geçirilmek istenmesine karşın, kudretli bir milletin ne pahasına olursa olsun bu planlara müsaade etmeyeceğini bütün bir dünyaya açıkça ilan edişinin yıldönümü.


Allah'ın bizlere en büyük lütfu durumundaki bu vatan topraklarının, eşsiz denizimizin ve dünyanın en bereketli tarım topraklarının işgalle ele geçirilme çabasına karşın, canıyla ve kanıyla ortaya konan bir direniş sonrasında düşmana asla teslim edilmeyeceğinin bütün bir dünyaya haykırılışının yıl dönümü.


7 Eylül 1922'de ortaya koyduğu büyük irade ile üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiren Aydın, bugün de tarım ve tarım yan sanayi hizmetleriyle birlikte turizmde hayata geçireceği başarılı çalışmalarıyla, ülke ekonomimizin gelişip kalkınmasında üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayretindedir.


Bu nedenledir ki, devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bizler de Aydın olarak daha fazla üretmeye, ürünlerimizi dünya standartlarında markalara dönüştürmeye ve turizmde kaybedilmiş yılların da telafisiyle ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamaya mecburuz.


Sahip olduğumuz büyük potansiyeli doğru bir şekilde işleyerek güçlü ekonomimizle, büyük Türkiye'ye çok daha fazla katkılar sunabilmeli, eşsiz memleketimizin hak ettiği yerlere gelebilmesi için var gücümüzle hep birlikte çalışmalar yapabilmeliyiz.


Bu vesileyle Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum" - AYDIN

Mustafa Savaş, AK Parti, Eylül, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Şov yaptıktan sonra araçları tekrar kullanmak yok Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:44:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili Mustafa Savaş'ın 7 Eylül mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]