AK Partili Satır:

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında obezite sıklığı en yüksek ülke olduğunu bildirdi.

Satır, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, obeziteyle ilgili farkındalığın artırılması ve daha güçlü bir mücadele yürütülmesi adına 4 Mart'ın "Dünya Obezite Günü" olarak belirlendiğini belirtti.

Açıklamasında "Obezite önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırayı alan küresel bir salgın." ifadesine yer veren Satır, 31 Ekim 2018'de yapılan komisyon toplantısında "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"nun kurulmasına karar verildiğini hatırlattı.

Başkanlığını yürüttüğü alt komisyonun çalışmaları kapsamında, konusunda uzman kişilerden obezitenin önlenmesi ve mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılabileceklere dair öneriler konusunda bilgi alındığını vurgulayan Satır, ayrıca bazı obezite merkezlerinin gezildiğini belirtti.

Avrupa Obezite ile Mücadele Şartı'na imza atan Türkiye'nin, küresel olarak yürütülen mücadeleye önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Satır, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her 3 yetişkinden birinde obezite, bir diğerinde ise kilo fazlalığı mevcut iken her 4 çocuğumuzdan birinde kilo fazlalığı veya obeziteye rastlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2018 Obezite Raporu'nda da Türkiye, yüzde 32'lik oran ile Avrupa ülkeleri arasında obezite sıklığı en yüksek ülke olarak bildirilmiştir. Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon eliyle yürütülen çalışmalar vesilesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarınca başarılı çalışmalar yürütüldüğünü görmek bizleri mutlu etmektedir. Milletimizin sağlıklı yaşaması için insanlığı ve geleceğimizi küresel salgın haline gelmiş obeziteden korumak zorundayız."