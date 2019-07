AK Partili Savaş'tan 15 Temmuz mesajı

AYDIN (İHA) – AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mustafa Savaş, mesajında; "Millet iradesini yok sayan, eli silahsız vatan evladını şehit etmekten bir an olsun kaçınmayan, bayrağa ateş eden, vatan topraklarına göz diken hain ve alçak terörist bir güruh, 15 Temmuz gecesi zorbalıkta sınır tanımamış ve kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Gaflet, dalalet ve hıyanet içerisinde bulunmaktan çekinmeyen, devletimizin silah ve mühimmatlarını devletin de asli sahibi olan milletine karşı kullanmaktan kaçınmayan bu terörist grup, vatan topraklarımızın sahipsiz olmadığını yaşayarak tecrübe etmişlerdir.Vatansız yaşayan bu hainler, göz kırpmaksızın vatanı için canları hiçe saymanın, ellerinde bayraklarla tankın paletlerinin altına yatmanın, tankın ve silahların namlularına çıplak göğüsleri siper etmenin ne demek olduğunu o gece yaşayarak görmüş ve bunu öğrenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, kaderimiz olan bu coğrafya her daim uyanık olmamızı gerektiren bir gerçekliktir. 15 Temmuz gecesi bütün bir dünya görmüştür ki, devletimiz nöbette, milletimiz de her daim teyakkuzdadır ve 15 Temmuz gibi başka hain kalkışmalara ve zorbalıklara da asla izin vermeyecektir.Başkalarının kanlı bir darbe girişimi olan 15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz için bir kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini almıştır. Fetullahçı Terör Örgütünün bu hain saldırısını hiçbir zaman için unutmayacak, bizler de bu kahramanlık destanımızı gelecek nesillerimize anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz başta olmak üzere, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN