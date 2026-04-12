AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin\'den Netanyahu\'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
12.04.2026 15:16
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrailli yetkililer ve Başbakan Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail için “soysuz soykırım çetesi” ifadesini kullanan Şahin, Gazze’deki saldırılara dikkat çekerek “tarih önünde hesap verecekler” dedi. Romen atasözüne de yer veren Şahin, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrailli yetkililerin ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Şahin, yaptığı paylaşımda Batı tarafından ortaya çıkarıldığını ifade ettiği siyonist yapıyı hedef alarak, “Müslüman coğrafyanın kapısına bırakılmış gayri meşru bir projenin soysuz soykırım çetesi, Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak adeta ecelini arıyor” ifadelerini kullandı.

ROMEN ATASÖZÜNE YER VERDİ

Tepkisinde bir Romen atasözüne de yer veren Şahin, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” sözleriyle İsrail yönetiminin söylemlerine karşı duruş sergiledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

"İSRAİL TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Şahin, İsrail yönetiminin özellikle çocuklara yönelik saldırılar nedeniyle tarih önünde hesap vereceğini belirterek, hayatını kaybeden Filistinli çocukları hatırlattı. Şahin, “Netanyahu ve soykırım çetesi, bizden önce Gazzeli şehit çocukların aziz hatırası önünde diz çökecek” dedi.

"YENİLECEKSİNİZ VE DİZ ÇÖKECEKSİNİZ"

Açıklamasında, hayatını kaybeden küçük çocuklar üzerinden İsrail’i eleştiren Şahin, sözlerini “Yenileceksiniz ve diz çökeceksiniz” ifadeleriyle tamamladı.

Son Dakika AK Parti AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Israili taniyan ilk musluman ulkelerdeniz 7 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez - Son Dakika
