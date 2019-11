AK Partililer 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar

KİLİS - AK Parti Kilis İ Başkanlığı tarafından 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katılarak destek verdi.

AK Parti İl Binasında gerçekleştirilen 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları teşkilatları katıldı. Kan bağışına katılanlara, aşure ikramında bulunulurken Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek başta olmak üzere çok sayıda AK Partili ban bağışında bulundu. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, "Her yıl kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle 'Kan ver Hayat Kurtar' sloganı ile Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek verdiklerini ifade ederek, "Kan acil ve sürekli ihtiyaçtır. Bugün size, yarın bize, belki de yakınımıza lazım olabilir. Biz burada farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bağışlanan her kan kurtarılan üç can demektir. Türk Kızılay'ı darda kalanın yanında olan bir kurumdur. Dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılay ülkemizin göz bebeği dünya mazlumlarının güven elidir. Türk Kızılay'ı kan ihtiyacı olanlarla birlikte fakir fukaranın da yanında olan bir kurumdur. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır. Kan vererek, mağdur ve mazlumların yardımına koşan Kızılay'ımızın her daim yanındayız. Bu anlamda da biz bütün hemşehrilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan herkese de şimdiden çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.