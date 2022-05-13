AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır - Son Dakika
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AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır

13.05.2022 19:52

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 10 yıl önceki Twitter mesajları sebebiyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, yaptığı paylaşımda "Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 10 yıl önceki Twitter mesajları nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından çıkan tartışmalara AK Parti'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da dahil oldu.

ARINÇ'TAN KAFTANCIOĞLU PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağını belirten Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Yasama ve yürütmenin yanında üçüncü erk olarak yer alan yargının en temel görevi; hiçbir tesir altında kalmadan, bağımsızlık ve tarafsızlık prensibine yaslanarak, milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir.

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAMIZ TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR"

İfade özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokrasinin tekamülü ve bir toplumun olgunlaşması ancak bu hürriyete gösterdiği saygı ve hoşgörü oranında mümkündür. Beyan edilen fikirler beyan eden kişinin dışındaki toplumsal kesimlerin, siyasi iradenin hoşuna gitmese dahi ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağı da geçmişteki birçok AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla içtihat haline gelmiştir.

"DÜNÜN MAĞDURLARI YAŞANAN HUKUKSUZLUKLARA GÖZÜNÜ YUMUYOR"

Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır. Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey; adaletin günlük siyasi çekişmelere konu edilmesinden kurtarılarak yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır. Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır."

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
YORUMLAR
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Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi? Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi! Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!

Canan Kaftancıoğlu, Bülent Arınç, Yargıtay, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır - Son Dakika
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