Akademik-Der'den Amasya gezisi

Akademik Tarih,Eğitim ve Kültür Derneği (Akademik-Der) Amasya
gezisi düzenledi.
AKADEMIK DER Başkanı Oğuzhan Kavaklı
öncülüğünde, İzmir
'den Amasya'ya gelen dernek üyeleri, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Bimarhane, Amasya Kalesi ve Saraydüzü
Kışla Binası gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler.
Kavaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya halkının misafirperverliğinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Amasya'da 8 bin 500 yıllık bir tarihinin yaşatıldığını ve buna hayran kaldıklarını anlatan Kavaklı, şunları kaydetti:
"Misafirlerimiz bir açık hava müzesi olan Amasya'ya hayran kaldı, Amasya mutfağının eşsiz yemekleriyle tanıştı. Yalçın kayalar üzerinde bir kartal yuvası gibi kurulmuş, 8 savunma kademesinden oluşan Amasya Kalesi'nden bakıldığında, şehri ortasından ikiye ayıran Yeşilırmak'ın, tarihi yapılarla bir gerdanlık gibi kenti süslediği gördük. Şehrin iki yakasını birleştiren köprülerin de her birinin bir hikayesi var. Kentlerin belleği müzelerle tarihe ışık tutan Amasya'da Arkeoloji Müzesi'nde mumyalarla, paha biçilmez fırtına tanrısıyla, ekonomide değişim aracı Amasya sikkeleriyle, 12 ayrı medeniyetin tanığı konuşuyor. Aşıklar Müzesi, Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği su kanalının yanı başında tüm efsanelerin canlanmasını sağlıyor. Kısacası Amasya gezimiz dolu dolu geçti."