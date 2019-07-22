Son Dakika Haberleri: Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"
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Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD ile mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya gelerek Suriye'deki son durumu görüştü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan görüşmede Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Hulusi Akar, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22 
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