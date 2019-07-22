Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"
26 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD ile mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Amerika Birleşik Devletleri Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ile bir araya gelerek Suriye'deki son durumu görüştü.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ankara
'da yapılan görüşmede Fırat
'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22
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