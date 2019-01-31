Son Dakika Haberleri: Akaryakıt Deposundaki Patlamayla İlgili Vali Sezer'den Açıklama

Akaryakıt Deposundaki Patlamayla İlgili Vali Sezer'den Açıklama

1 saat önce

Akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili Vali Sezer'den açıklamaKIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, akaryakıt kalite kontrol numune deposunda meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili Vali Sezer'den açıklama

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, akaryakıt kalite kontrol numune deposunda meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Olay, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol numune deposunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası depoda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sırasında içeride bulunan İsmail Sönmez isimli bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri depodaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri depoda patlamanın olduğu depoda inceleme yaptı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Neyden kaynaklandığı belli değil ama patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İtfaiye ve AFAD ekibimiz olaya müdahale ettiler. Şu anda olay yeri kontrol altında bir sıkıntı yok ama bir işçimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yangına müdahale ediliyor, çıkış anı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Raporda ortaya çıkacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

İşçi, Kırıkkale, 3. Sayfa
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