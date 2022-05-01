Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

01.05.2022 10:01

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastik dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiyenin erken müdahalesi facianın önüne geçti.

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastik dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiyenin erken müdahalesi facianın önüne geçti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki lastik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın ilk ışıklarında bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen dükkan, şehri dumana boğdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, akaryakıt istasyonunda ise korku dolu anlar yaşandı. Facia yaşanmadan söndürülen yangında dükkan kullanılmaz hale gelirken, öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu
Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu
Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu
Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu - Son Dakika


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