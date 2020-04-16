Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemde özellikle çiftçinin sulama konusundaki elektrik borçlarının ertelenmesi hususunda beklentisi olduğunu bildirdi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, çiftçiye her dönemde destek verdiklerini, mazottan gübreye, tohumdan ilaca kadar her türlü ihtiyacın zamanında karşılandığını belirtti.

Kayseri Şeker olarak çiftçiye ellerinden geldiğince her türlü desteği sağladıklarını vurgulayan Akay, "Şu ana kadar üretimde gerekli olan 65 bin tonluk gübrenin 44 bin tonu çiftçilerimize dağıtılmış durumda ve dağıtılmaya da devam ediyor. Bu da yaklaşık 100 milyon liralık bir rakama tekabül ediyor. Buna ek olarak Turhal Şeker Fabrikamızın da bölgeleri dahil olmak üzere motorin dağıtımı devam ediyor. Kayseri ve Boğazlıyan'da 1 milyon 950 bin litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Turhal'da ise 330 bin litre dağıtım gerçekleştirildi. Tabi tohum ve ilaç konusunda da çiftçimizin ihtiyaçları temin edilerek karşılanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin özellikle ekim safhasındaki en büyük ihtiyacının sulama olduğunu aktaran Akay, yeterli yağışın mümkün olmadığı hallerde açılacak su kuyularının ortaya çıkaracağı elektrik faturalarının çiftçi açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Salgın ortamında desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyan çiftçinin, elektrik borçlarının hasat zamanına kadar ertelenmesini talep ettiğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri Şeker olarak kendi nezdimizde çiftçimize en iyi şekilde destek olurken, kooperatife bağlı olmadan ekim ve üretim yapan çiftçilerimiz de var. Kooperatife bağlı olsa bile çiftçinin gücünün yetmeyeceği durumlar var. Özellikle sulama konusunda gereken yağış olmazsa, tüm tarımsal ürünlerde tohumun filizlenmesi mümkün olmayabiliyor. Bunun telafi edilebilmesi için su kuyularının açılmasına ve sulama yapılmasına ihtiyaç var. Su kuyularının açılması demek, elektrik faturalarının peşin peşin kesilmesi demek. Çiftçimiz bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya başlayacak. İşte bu ortamda, vergilerin, sigortaların, beyannamelerin ertelendiği bu ortamda, çiftçiye de bu manada destek verilmesi lazım. Çiftçimizin devletimizden, siyasetçilerimizden ve kamu yöneticilerimizden beklentisi, bu borçların ertelenmesidir. Bilhassa hasat dönemine kadar hiç olmazsa bu faturaların ertelenmesinde, çiftçimiz için büyük fayda vardır. Hasat ayı birçok üründe ağustos ayı olurken, pancarda bu dönem eylül ve ekim aylarına denk gelmektedir. Özellikle bu aylara kadar erteleme olursa çiftçimiz açısından büyük rahatlama olacaktır."