Son Dakika Haberleri: Akbük'te Ağaç Kesimi Şüphelileri Tutuklandı

Akbük'te Ağaç Kesimi Şüphelileri Tutuklandı

20 dakika önce

Akbük'te ağaç kesimi şüphelileri tutuklandı Muğla'nın Akbük koyunda 30 ağacı kestikleri iddiası ile Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alınan ve ardından adli makamlara sevk edilen üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akbük'te ağaç kesimi şüphelileri tutuklandı
Muğla'nın Akbük koyunda 30 ağacı kestikleri iddiası ile Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alınan ve ardından adli makamlara sevk edilen üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine kıyısı bulunan tek koy olan Akbük koyunda 29 Menengec ve bir kök Ilgın cinsi ağacın kesilmesi olayına karışan üç kişinin Jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları Muğla Adliyesinde tutuklandılar.
6 Nisan Cumartesi gecesi Akbük koyu girişindeki sahile 3 metre uzaklıkta bulunan 29 Menengec ve bir kök Ilgın cinsi ağaç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilmiş, olayın duyulmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Jandarma tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Jandarma özel ekip kurdu
Ağaç kesilmesine yönelik şüphelilerin bulunması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi tarafından özel bir ekip kuruldu. Özel ekip ve Yerkesik Karakol ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelemeye aldı. Güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi ve şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Serdal Türkoğlu isimli şahsa ait işletmede ve aracında arama yapılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet kesim motoru, 1 adet üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, 1 adet balta ve 1 adet orak muhafaza altına alındı. Şüpheli Serdal Türkoğlu'nun alınan ifadesi doğrultusunda eşi Nilgün Türkoğlu ve çalışanı Mustafa Türkoğlu isimli şahısların da şüpheli olarak ifadeleri alındı.
Şüphelilerin Jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Savcılıktan mahkemeye sevk edilen üç şüpheli 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
Türkoğlu, Muğla, Jandarma, Akbük, 3. Sayfa
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