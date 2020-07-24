Akçaabat'ta yeni dolmuş modernizasyonu hayata geçirilecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat'ta hizmet veren dolmuş ve minibüslerle ilgili bir dizi değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Zorluoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Mersin-Akçaabat-Trabzon arasında hizmet veren 291 minibüsü 40 otobüse dönüştüreceklerini, mahallelere giden hatlarda ise 17+1 oturan ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli 25 minibüsün hizmet vereceğini söyledi.

Ortahisar'da başlatılan bu sürecin Akçaabat'ta da hayata geçirileceğini ifade eden Zorluoğlu, "Akçaabat Minibüsçüler Kooperatifi başkanımız ve yönetimi bize 'Akçaabat-Trabzon arasında çalışan minibüsler olarak halk otobüsü modeline geçmek, Büyükşehir'in ulaşım sistemine dahil olmak istiyoruz' dediler. Bu talebi ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Taraflarla defalarca bir araya gelindi. Sayın milletvekillerimizle, esnafımızla, siyasi partilerimizle, meslek odalarımız ile de bu konuyu tartıştık ve en doğru sistem üzerinde karar verdik." dedi.

Zorluoğlu, dönüşüm kapsamında tüm araçlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile entegre olan akıllı kart sistemi takılacağına işaret ederek, hizmet verecek tüm araçların en fazla 3 yaşında olacağını vurguladı.

Tüm araçlarda denetim ve güvenliğe büyük önem verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm araçlar klimalı olup üzerlerinde araç takip sistemi ve kamera sistemi bulanacaktır. Böylece vatandaşlarımızdan gelebilecek şikayetler bu sistemler sayesinde tarafımızdan incelenecek ve vatandaşımıza olumsuz davranışları bulunan hat sahipleri ve şoförlere gerek görüldüğünde gerekli müeyyideler uygulanacak. Araçları yenilendikten sonra araçlar üzerinde denetimlerimiz devam edecek olup araçlar her yıl Büyükşehir Belediyemizce belirlenen standartlar ölçüsünde kontrolden geçerek araç uygunluk belgesi ve çalışma ruhsatı alacaktır. Bizim koyduğumuz standartları taşımayanların trafiğe çıkma imkanı olmayacak."

Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki dolmuşların renklerinin ne olması gerektiğine dair bir süre önce düzenledikleri anketi de hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu mavi renk istedi. Ben bunun niye istendiğini biliyorum. Ona küçük de bir bordo dokundurulacak, bordo-mavi olacak. Biz de diyoruz ki madem vatandaşımızın büyük çoğunluğu mavi istiyor. Mavisi vatandaşımızdan, bordosu Büyükşehir Belediyesinden." diye konuştu.

Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Akçaabat Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Abdullah Sevim de katıldı.