Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

Akçadağ'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Akçadağ'da
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Akçadağ ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçenin Ören Mahallesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında araç sürücülerine broşürler dağıtılarak, sürücüler yaya geçidi hakkında bilgilendirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katılan Akçadağ ilçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan Karayolları Trafik Kanu'nunun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, öncelikli geçiş hakkının yaya geçidine tanındığını ve zorunlu hale getirildiğini belirterek, sürücüleri yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirdi.

Etkinlikte emniyet kemeri takmayan sürücüler kırmızı düdük çalarak uyarılırken, uygulama, etkinliğine katılan öğrencilere lokum dağıtılmasıyla sona erdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

Jandarma, İçişleri Bakanlığı, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa
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